Zu Minneapolis am Minnesota ass den Afro-Amerikaner un de Suitte vun engem Policeasaz gestuerwen. Dëst huet zu landeswäite Protester gefouert.

An engem zweete Video, dee rezent publizéiert gouf, gesäit een, datt net just een, ma direkt dräi vu véier Beamten um Mann souzen. Een dovunner hat de Knéi an den Hals vum George Floyd gedréckt.

Dësen, wéi CNN schreift, elo Ex-Polizist war gutt um Video z'erkennen. De Mann gouf e Freideg verhaft, dat huet de Commissioner of the Minnesota Department of Public Safety John Harrington confirméiert. Bis ewell steet awer nach net genau fest, wat een him virwërft. Dës Detailer misste vum zoustännege Parquet kommen.