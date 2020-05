A Frankräich koumen um Samschdeg 12 Persounen an Untersuchungshaft, am Zesummenhang mam Doud vun 39 Migranten an engem Camion a Groussbritannien.

E Fall, dee viru 7 Méint international fir Opmierksamkeet gesuergt huet. Eng weider Persoun géif den Ament vun der Justiz iwwerwaacht ginn. Hinne gëtt Mënschenhandel an deelweis och Homicide involontaire reprochéiert. Déi 13 Verdächteger goufen en Dënschdeg am Groussraum Paräis vun Ermëttler gestallt. Si stinn ënner Verdacht, zu enger krimineller Organisatioun ze gehéieren, déi iwwer Méint all Dag Dosende Mënschen aus Südostasien, virun allem aus dem Vietnam, opgeholl an illegal geschleist ze hunn. Den 23. Oktober goufen an engem Killwon zu Essex bei London 39 Läichen entdeckt. D'Affer waren aus dem Vietnam a goufe warscheinlech am Container mam Schëff vun der Belsch an England geschmuggelt. Der franséischer Noriichtenagence no gouf och an Däitschland eng Persoun op Basis vun engem europäeschen Haftbefeel festgeholl.