Dëst ass déi éischte Weltraum-Missioun vun enger privater Entreprise an den éischten US-Fluch bei d'International Raumstatioun zanter 2011.

No knapp 9 Joer Paus sinn nees Astronaute vun den USA aus an de Weltall a Richtung ISS gestart. U Bord sinn déi 2 experimentéiert US-Astronaute Robert Behnken an Douglas Hurley. Béid Astronaute sinn awer "just" Passagéier u Bord, si kënnen d'Steierung vun der Falcon-9-Rakéit awer am Noutfall selwer iwwerhuelen. Dat per Touchscreen an net per Knäppchen, wéi et fréier ëmmer de Fall war.

"Et gouf Geschicht geschriwwen", deelt Nasa op Twitter mat. Dëst ass déi éischte Kéier, dass SpaceX, eng privat Entreprise, Astronauten op d'International Raumstatioun ISS schéckt. Net just wéinst dëser Première wäert een den 30. Mee 2020 laang an Erënnerung behalen. De Start war u sech scho fir e Mëttwoch, de 27. Mee, virgesinn, awer wéinst de schlechte Wiederkonditiounen huet een e missen ofbriechen. Den zweete Versuch war fir e Samschdeg den Owend 21.22 Auer (Lëtzebuerger Zäit) am Kennedy Space Center a Florida ugesat. Mat Erfolleg. Op d'Minutt genau ass d'Rakéit mat béiden Astronauten u Bord gestart.

E wichtege Schratt an der Geschicht vun der Raumfaart. Verleeft d'Missioun "Demo-2" weiderhin erfollegräich, kéint déi amerikanesch Weltraumagence Nasa an Zukunft op SpaceX-Rakéiten zeréckgräifen. Wéinst ze héije Käschten an no 2 Onglécker hu si hire Shuttle-Programm 2011 missen op Äis leeën. A Kooperatioun mat SpaceX wier een net méi ofhängeg vun de russesche Sojus-Rakéiten, déi an de leschte Jore benotzt goufen.