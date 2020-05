D'Protester géint Police-Gewalt a Rassismus an den USA ginn och 5 Deeg nom Doud vum Afroamerikaner George Floyd duerch e wäisse Polizist weider.

Dat an Dosende Stied uechter d'Land. D'Demonstrante randaléieren, setze Gefierer a Gebaier a Brand a geroden ëmmer erëm mat de Forces de l'ordre uneneen, déi dann Tréinegas a Gummimunitioun géint Demonstranten asetzen. An dat alles, obscho gréisstendeels Ausgangsspären ordonéiert goufen.

De President huet iwwerdeems annoncéiert, decidéiert géint dës brutal Demonstrante wëlle virzegoen. D'Regierung hält d'Demonstrante fir Membere vun anarchisteschen a lénksextremistesche Gruppen, déi déi friddlech Protester nom Doud vum George Floyd ausgenotzt hunn.

De Gouverneur vu Minnesota a Minneapolis, Tim Walz, huet iwwerdeems annoncéiert, dass d'Nationalgarde vun alles an allem 13.000 Membere géif mobiliséiert ginn, fir géint d'Randaléierer virzegoen.

E Méindeg ass de 46 Joer alen George Floyd, e schwaarzen Amerikaner, gestuerwen, nodeems e wäisse Polizist bal néng Minutte laang op sengem Genéck geknéit huet. An engem zweete Video, dee rezent publizéiert gouf, gesäit een, datt net just een, ma direkt dräi vu véier Beamten um Mann souzen. Een dovunner hat de Knéi an den Hals vum George Floyd gedréckt. De Mann hat nach ëm Hëllef geruff, ier en du vu sech war a kuerz drop am Spidol un de Suitte vun dësem Policeasaz gestuerwen ass.

Dësen, wéi CNN schreift, elo Ex-Polizist, war gutt um Video z'erkennen. De Mann gouf e Freideg verhaft, dat huet de Commissioner of the Minnesota Department of Public Safety John Harrington confirméiert. Kuerz drop huet de Parquet bekannt ginn, datt de Mann wéinst Doudschlag ugeklot ginn ass.