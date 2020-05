Éisträich huet de Motocyclisten de Kampf ugesot. Net alleguerten, awer deenen, déi mat hire Maschinne vill Kaméidi maachen.

Wärend bei eisen däitschen Noperen nach iwwert e Fuerverbuet u Sonndeger a Feierdeeg diskutéiert gëtt, mécht Éisträich eescht: vum 10. Juni u sinn am Tirol Motorrieder verbueden, déi de Peegel vu 95 Dezibel (bruit de stationnement) iwwerschreiden. Dës nei Reegelung gëllt och fir Touristen. Wie sech net un d'Gesetz hält, ka mat enger Strof vu bis zu 220 Euro rechnen.

Zil ass et, beléifte Strecken am Summer z'entlaaschten, an domat och Mënsch an Déier an der Regioun, sou d'Ingrid Felipe, Verkehrslandesrätin. Concernéiert vun dëser neier Mesure sinn d'Bschlaber-, Hahntennjoch-, Lechtaler- an d'Tannheimerstraße. Bis Enn Oktober dierfen dës Stroosse just vu Motocycliste befuer ginn, déi d'Grenz vu 95 Dezibel (bruit de stationnement) net iwwerschreiden.

Dës nei Moossnam resultéiert aus enger Etüd aus dem Joer 2019. 7 Prozent vun allen ugemellte Motorrieder an Éisträich si vun der Spärung betraff, dat si ronn 4.400 Gefierer.