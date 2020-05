Schweden hat an der Covid-19-Kris eng aner Strategie gewielt wéi de Rescht vun Europa.

Epidemiologen hunn e Confinement ëmmer evitéiert, mam Resultat, dass een elo iwwer 4.000 Doudesaffer zielt. Ee vun de sougenannten Hotspots am Land war d'Haaptstad Stockholm, wou elo d'Luxair awer decidéiert huet, erëm hin ze fléien. Interessanterweis hunn awer Dänemark a Norwegen elo ugekënnegt, hir Grenzen zu Schweden weider zouzeloossen.

Wéi verstänneg ass Tourismus a Schweden?

D'Land hat e Samschdeg nach ronn 700 nei confirméiert Infektioune gezielt an et ginn iwwer 27.000 confirméiert aktiv Infektiounsfäll. E Samschdeg sinn och nach 45 Patienten a Schweden un hirer Infektioun gestuerwen. D'Nopeschlänner Dänemark a Norwegen gesinn hir Efforten a puncto Confinement a Senkung vum Infektiounstaux a Gefor, fir de Fall, dass d'Grenzen zu Schweden erëm sollen opgoen. Virleefeg bleiwe se duerfir zou.

Mette Frederiksen, dänesch Premierministesch: "Dänemark a Schweden sinn zwou verschidde Plazen, wat Corona ugeet. Natierlech hänkt och ons Decisioun a puncto Grenzen domat zesummen. Déi dänesch Regierung sicht awer no enger Léisung mat onse schwedesche Frënn – vläicht eng regional Léisung, just fir d'Regioun Öresund."



Öresund, de Süde vu Schweden, war manner dramatesch vun Infektiounsfäll betraff. Mä zu Stockholm louch d'Prevalenz Enn Abrëll bei 2,3%, aktuell zu Lëtzebuerg bei 0,08%. Déi statistesch Warscheinlechkeet, sech a Schweden unzestiechen ass, deemno 20 mol méi héich wéi hei am Land.

Wann een zu Stockholm 100 Leit begéint, hunn der statistesch gesi bal 3 de Virus. Et gëlle weder Maskeflicht nach Restriktiounen an der Gastronomie. Et setzt een op de gesonde Mënscheverstand. Deen huet allerdéngs och dozou gefouert, dass a Schweden bis ewell iwwer 4.000 Awunner u Covid-19 gestuerwe sinn. Et sinn der méi wéi 4 mol esouvill wéi am ganze Rescht vu Skandinavien plus Island zesummen.

Erna Solberg, norwegesch Premierministesch: "Norwegen an Dänemark si sech eens ginn, den Tourismus tëscht onsen zwee Länner vum 15. Juni un erëm opzemaachen."

D'Grenzen zu Schweden dogéint bleiwe virleefeg zou. Der schwedescher Ausseministesch Ann Linde no wier d'Isolatioun vu Schweden eng politesch Decisioun, déi net opgrond vu gesondheetlechen Aspekter getraff gi wier. Dozou gefouert huet awer och déi ëmstridden Decisioun vum schwedesche Chef-Epidemiolog Anders Tegnell, deen op d'Herdenimmunitéit gesat huet, awer nach wäit dovun ewech ass, se z'erreechen. Mä och säi Land huet finanziell an der Kris gelidden a Stockholm freet sech iwwer Touristen, wa scho net aus Dänemark oder Norwegen, da vläicht vu Lëtzebuerg mat der Luxair.