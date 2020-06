Et waren nawell ongewinnte Biller, wéi uganks vun der Corona-Pandemie vereenzelt Regaler an de Supermarchéen eidel waren.

D'Leit hunn uechter d'Welt akaaft, wéi wann et kee Muer géif ginn. Antëscht hu Liewensmëttelfuerscher an Agrar-Ökonomen dëse Phänomen wëssenschaftlech ënnersicht.

De Coronavirus hätt d'Angscht bei de Clienten ausgeléist, keng Liewensmëttel méi ze kréien, respektiv, dass d'Präisser an d'Luucht ginn. Dat ass d'Konklusioun vun zwou verschiddenen Analyse vum Däitschen Institut fir Liewensmëtteltechnik an der Universitéit Göttingen.

© Twitter / DangelaHenning

Alle béid hunn an Däitschland representativ Sondagë gemaach. An dobäi koum eraus, dass d'Leit an där Zäit vum Confinement manner dacks an dofir awer méi Wueren akaaft hunn.

Ronn een Drëttel vun de Participanten huet gesot, dass si sech méi Zäit fir hir Moolzechten an d'Schreiwe vun hirer Akafslëscht geholl hunn. Och en Drëttel huet gesot, dass si méi Sue fir Liewensmëttel ausginn hunn.

© Twitter / B3nl

30 Prozent hunn iwwerdeems uginn, dass si elo konstant méi Liewensmëttel Doheem op Stock hunn. Gläichzäiteg huet e Véierel vun de Leit gesot, dass si manner Bëtz maachen, zanter dass si hir Moolzechte besser plangen.

D'Etüd huet iwwerdeems och erginn, dass d'Motivatioun hannert den Hamsterkeef am Ufank vum Lockdown éischter war, dass d'Leit gefaart hunn, d'Präisser géingen an d'Luucht goen, wéi dass net méi genuch Liewensmëttel do wieren.