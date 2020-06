En Neveu vum belsche Kinnek Philippe entschëllegt sech elo an engem Communiqué, well hien a Spuenien op enger Party war, bei där 27 Gäscht present waren.

"Ech bereie meng Handlung an akzeptéieren d'Konsequenzen", schreift den 28 Joer ale Mann an engem Schreiwes un déi spuenesch Medien. Hie gëtt zou, sech net un déi virgeschriwwe Moossname gehalen ze hunn.

De 24. Mee ass de Prënz Joachim op Madrid geflunn a vun do weider op Córdoba an Andalusien, wou hien zwee Deeg drop mat 27 Gäscht zesumme gefeiert huet. Erlaabt sinn awer maximal 15 Persounen.

D'spuenesch Autoritéiten haten ewell wéinst dem Verstouss géint d'Corona-Oploen ermëttelt. No der Party d'lescht Woch si beim jéngste Fils vun der Prinzessin Astrid, der Schwëster vum Kinnek, Symptomer opgedaucht. Hie gouf du positiv op de Coronavirus getest.

Well hien aus dem Ausland koum, hätt de Prënz missen zwou Wochen a Quarantän. Hien huet dat, wéi et ausgesäit, awer net gemaach. Wisou de Jong vun der Prinzessin Astrid an de Süde vu Spuenien geflunn ass, ass net gewosst. Bis den 1. Juli dierfe just Auslänner aus beruffleche Grënn an d'Land eran oder wann een en Éischtwunnsëtz do huet.