A Frankräich start an den allermeeschte Regioune vum Land, vun elo un eng weider Deconfinementsphase, mat der Ouverture vum Horesca-Beräich.

Bis op d’Regioun Paräis, déi weiderhin als Zone orange deklaréiert ass, kënne Restauranten a Caféen nees ënnert de gängege Restriktiounen opmaachen.

Genee wéi och hei am Land, gëtt een just zerwéiert, wann ee sëtzt, an tëscht den Dëscher muss genuch Ofstand gehale ginn.

Zu Paräis si reng Terrassen erlaabt, mä kee Service bannenan.

Dernieft ass et fir d’Fransousen vum 2. Juni un och nees erlaabt, méi wäit ze reesen, wéi just 100km ronderëm engem säi Wunn-Uert. D'Grenze bleiwen allerdéngs bis op d’mannst Mëtt vum Mount zou.

Vum 2. Juni u begleet och eng Tracing-App, déi 2. Phase vum Deconfinement bei eisen Noperen.

