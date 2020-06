Dat geet aus dem Joresbilan vun "Global Forest Watch" ervir, dee rezent publizéiert gouf.

Dat Land, wat am meeschte Bësch ofholzt, ass Brasilien. Ronn een Drëttel vum Verschwanne geet op de Compte vum gréisste Land a Südamerika. Op d'Plazen zwee an dräi kommen déi Demokratesch Republik Kongo an Indonesien.

Am Ganze gouf 2019 eng Fläch vun der Gréisst vun der Schwäiz ofgeholzt oder ofgebrannt, fir hei Plaz fir Notzdéier a -planzen ze schafen. Zanter 20 Joer gëtt d'Ofholze vun de Reebëscher dokumentéiert an 2019 kënnt op déi traureg 3. Plaz vun de Joren, wou am meeschte Bësch verschwonnen ass.

Obwuel vill géint d'Ofholzen an d'Ofbrennen ënnerholl gëtt, ass dësen Taux awer nach esou héich, bedauert d'Mikaela Weisse vu Global Forest Watch.

Brasilien war dat leschte Joer extrem negativ opgefall, well et hei am Reebësch esou vill Bränn gouf. Ma déi wiere mol net d'Haaptursaach fir d'Verschwanne gewiescht, a villen anere Regioune wier och eng grouss Unzuel u Quadratkilometer Bësch verschwonnen. Donieft konnt duerch d'Satellittebiller och festgestallt ginn, datt am Reservat vun enger indigener Populatioun am Bundesstaat Para vill Beem illegal ewechgemaach goufen.

D'Wëssenschaftler warnen awer och elo, datt sech d'Situatioun duerch de Coronavirus nach verschlëmmere kéint, well aktuell déi meeschte Länner op der Welt sech op de Kampf géint de Virus fixéieren an esou de Bléck fir dëse Problem verléieren.

E liicht positiven Trend kënnt aktuell aus Indonesien. Hei ass d'Réckgang vum Reebësch 2019 ëm 5 Prozent méi kleng gewiescht, wéi nach 2018. Domadder setzt sech den Trend aus de Joren 2016 an 2017 am südostasiatesche Land weider.