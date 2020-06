Zu Mumbai an Indien gëtt sech op de schlëmmste Stuerm zanter iwwer 70 Joer preparéiert.

E Mëttwoch am Nomëtteg oder am Laf vum Owend soll den Zyklon Nisarga op d'Land treffen. D'Autoritéiten zu Mumbai hunn d'Leit aus den Haiser laanscht d'Mier op méi sécher Plazen evakuéiert.

Och ronn 150 COVID-19 Patiente sinn aus Virsiichtsmoossnamen aus engem rezent gebaute Feldspidol evakuéiert ginn.

Mumbai ass nach net dacks vun engem Zyklon getraff ginn. De leschte schroe Stuerm war 1948. Deemools waren 12 Persounen ëm d'Liewe komm an iwwer 100 blesséiert ginn.

Indesch Meteorologen hu virun heftegem Ree gewarnt mat Wandspëtzte vun 100 bis 110 Kilometer an der Stonn.

Och an den Nopeschstied goufen e puer Dausend Persounen evakuéiert.

Eréischt am Mee waren duerch den Zyklon Ampan iwwer 100 Persounen an Ost-Indien an am Bangladesch ëm d'Liewe komm.