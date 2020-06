Eng vergaangen Entféierung vun engem 13 Joer ale Bouf hält d'Belsch den Ament an Otem, d'Ermëttler sti virun engem grousse Rätsel.

Et ass déi längste Geiselnam vun engem Kand, déi et jee an der Belsch gouf. Wat méi Detailer un d'Liicht kommen, wat de Fall den Ermëttler méi Kappzerbrieches bereet. Mëtt Abrëll gouf hie vu schwéier bewaffenten a maskéierten Täter aus sengem Elterenhaus entféiert, koum no 42 Deeg nees fräi - ouni e physesche Schued dovun ze droen.

Wärend deene 6 Woche gouf et ëmmer nees Kontakt tëscht den Entféierer an der Famill vum Affer. Gefuerdert gouf Léisegeld an Héicht vu 5 Milliounen Euro, sou mellen et belsch Medien. Am Géigenzuch hunn d'Täter den Elteren 2 Mol Liewenszeeche vun hirem Kand geschéckt. Wéi et heescht, hätte vill Journaliste vun dem Fall gewosst, hätten awer näischt verëffentlecht, fir d'Kand ze schützen.

Mëttlerweil goufe 6 Männer am Alter vu 24 bis 45 Joer verhaft, eng 7. Persoun ass nach op fräiem Fouss, awer ënnert bestëmmten Oploen.

Weider heescht et vu Belga, dass de Papp an de Monni vum Teenager wéinst Drogenhandel zu enger Prisongsstrof vu 6, respektiv 15 Joer verurteelt goufen. Dës solle Kontakt mat enger Verbriecherorganisatioun gehat hunn, déi 30 Milliounen Euro Gewënn akasséiert huet. An de belsche Medie gëtt spekuléiert, dass d'Entféierer sollen dovu gewosst hunn. De Spriecher vum Parquet confirméiert d'Detailer net, bleift bei senger Ausso: "kee Kommentar".

En aneren Aspekt, dee fir wëll Spekulatioune suergt, ass d'Roll vum verurteelten islameschen Extremist Khalid B., deen, wéi Belga, schreift, ee vun de Verdächtegen ass. Zanter 2002 soll hien de belschen Ermëttler opgefall sinn, sou d'Zeitung De Standaard. Tëscht 2012 an 2013 hätt hie jonk Kämpfer rekrutéiert an an de Krich a Syrien geschéckt. Och zu dësem Thema seet de Spriecher Strauven näischt.