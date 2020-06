D’Protester géint Rassismus a Policegewalt an den USA sinn och fir den 8ten Dag hannerteneen nees weider gaangen.

A verschiddene Bundesstaaten sinn no der Annonce vum Donald Trump en Dënschdeg, schonns Zaldoten stationéiert ginn, déi noutfalls de lokalen Sécherheetsunitéite kéinten hëllefen.

Fir Washington beispillsweis wieren et 1.600 Leit vun der Militärpolice an Infanterie-Divisiounen.

E wierklechen Asaz vum US-Militär am eegene Land, wier weiderhin awer ganz ongewéinlech. Meeschtens ass et héchstens bei der Hëllef no Naturkatastrofen de Fall.

An de ganzen USA waren nees Millioune Leit op der Strooss. Dobäi koum et och deels zu Konfrontatiounen mat der Police. Plazeweis geet d’Geplëmms vu Butteker och weider, wougéint awer schaarf virgaange gëtt.

D’Demonstranten setze sech och iwwert d’Ausgangsspären ewech, wéi beispillsweis zu Washington, wou sech déi demokratesch Senatrice Elizabeth Warren enger Maniff ugeschloss hat, déi bis spéit an d’Nuecht goung.

Gréisser Reaktioune vum President ginn et weiderhi keng. Washington wär des Nuecht séi sécherste Plaz um Planéit gewiescht, heescht et vum Donald Trump just via Twitter.