De brittesche Premier Boris Johnson bitt engem Groussdeel vun der Populatioun aus Hongkong d'Naturalisatioun a Groussbritannien un.

Am Fall, wou China dat ëmstriddent Sécherheetsgesetz unhëlt, hätt Groussbritannien dem brittesche Premier no keen anere Choix, wéi d'Awanderungsgesetz ze änneren. Dat huet de Boris Johnson an engem Gaascht-Beitrag an der "South China Moring Post" geschriwwen. Vill Leit zu Hongkong hätten Angscht, datt hir Liewensweis, déi China zwar versprach huet, oprecht z'erhalen, menacéiert ass, schreift de Boris Johnson. Géif China d'Sécherheetsgesetz ëmsetzen, géif seng Regierung de Mënschen "Alternativen" ubidden.

De Moment hu ronn 350.000 Hongkonger e Pass fir brittesch Bierger am Ausland. Ronn 2,5 Milliounen hätten donieft en Usproch drop. Si kéinte sech dann an Zukunft 12 Méint amplaz vu bis ewell 6 a Groussbritannien ophalen, mat enger Méiglechkeet, op Verlängerung.

A China ginn et scho Protester géint d'Iwwerleeunge vu Groussbritannien. All d'Landsleit, déi zu Hongkong wunnen, wiere chinesesch Staatsbierger. huet ee Porte Parole vum Ausseministère betount.