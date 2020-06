Grad op d'Reaktioun vum Donald Trump, d'Arméi eventuell géint déi eege Populatioun anzesetzen, wosst de kanadesche Premier näischt ze soen.

E Journalist hat dem Justin Trudeau eben d'Fro gestallt, wat hien dovunner géif halen. 20 Sekonne laang huet de Kanadier emol näischt dozou konnte soen. Dono huet hie just als Statement ginn: "Mir kucke mat Entsetzen op dat, wat an den USA passéiert".

Et wier elo d'Zäit fir nozelauschteren, fir d'Mënschen zesummenzebréngen an ze léieren, wat fir Ongerechtegkeeten et nach ëmmer gëtt, trotz dem Fortschrëtt aus de leschte Joren a Joerzéngten. Esou de kanadesche Premier weider mat Bléck op d'Protester an den USA.

Keng Reaktioun hat de Justin Trudeau och op d'Fro ginn, wat hien dovunner hält, datt zu Washington d'Police Tréinegas géint d'Demonstranten agesat huet, fir eng Plaz virun enger Kierch ze raumen, fir datt vum Donald Trump hei Fotoe kënne gemaach ginn. Grad, well de Justin Trudeau als schlagfäerdeg gëllt, hat säi Schweigen op der Live-Tëlee nach méi eng grouss Wierkung a Kanada.

De Premier huet awer gewarnt, fir d'USA a Kanada ze vergläichen. Och ze soen, datt ee selwer besser wier, wier net ubruecht, well een eben eege Problemer am Land huet. Vill Leit a Kanada ginn an hirem Alldag diskriminéiert. Dowéinst missten d'Regierung an d'Gesellschaft zesumme géint Diskriminéierung virgoen.