Onbekannter hu Friichte mat Sprengkierper gefëllt an dës am Mond vum Déier explodéiere gelooss.

Den Elefant ass de 27. Mee, e puer Deeg nom Virfall, am Floss Velliyar u senge Blessure gestuerwen. Et gëtt ugeholl, dass e versicht hätt, seng Wonnen am kale Waasser ze killen. Geschitt ass dës Dot am indesche Bundesstaat Kerala, schreift d'Times of India. De Kifer wier no der Explosioun gebrach gewiescht, en hätt net méi kéinte knaen, sou e Garde-chasse. Et wier ee sech sécher, dass d'Déier op dës Manéier sollt ëmbruecht ginn. Bis zu sengem Doud soll d'Béischt vill gelidden hunn.

Op der Sich no Fudder huet hien de Bësch verlooss an an engem Duerf an der Ëmgéigend no eppes z'iesse gesicht.

Weider heescht et vum Garde-chasse, dass een d'Täter wëll zur Rechenschaft zéie fir déi grausam Dot. Eng posthum duerchgefouert Obduktioun huet erginn, dass den Elefant Nowuess erwaart huet.