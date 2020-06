Et ass e Fall, deen deene meeschte Leit nach misst an Erënnerung hunn. Virun 13 Joer ass dat 3 Joer alt Meedchen a Portugal verschwonnen.

Am Fall vum brittesche Meedche Madeleine "Maddie" McCann hunn d'Ermëttler elo eng nei Spuer. Am Mëttelpunkt géif elo e 43 Joer ale Mann aus Däitschland stoen, esou d'BKA.

De Parquet vu Braunschweig ermëttelt am Moment géint de Mann, dat wéinst Verdacht op Mord. Wéi et heescht, ass de Verdächtege Mann e puer mol scho wéinst sexuellen Iwwergrëffer virbestrooft, ënnert anerem wéinst sexuellem Mëssbrauch vu Kanner. Am Moment géif de Mann wéinst aneren Delikter am Prisong sëtzen, esou d'BKA.

Den 3. Mee 2007 war d'Meedche vun 3 Joer aus enger Appartement zu Praia da Luz a Portugal verschwonnen. Seng Elteren a seng zwee Geschwëster ware mat him do an der Vakanz. D'Eltere selwer waren zu deem Zäitpunkt an engem Restaurant direkt ëm den Eck.

Well ni konnt gekläert ginn, wou d'Meedchen ass, huet dat Ganzt weltwäit fir Matgefill an eng grouss Mediatiséierung gesuergt.

D'BKA an Däitschland freet dann och no Informatiounen an Indicen zu verschiddene Biller vun engem Gebai an engem Auto. Et ass eng Belounung vun 10.000€ ausgeschriwwen.