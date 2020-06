Déi 4 Polizisten, déi den Afroamerikaner George Floyd zu Minneapolis interpelléiert hunn, musse sech elo wéinst Mord veräntwerten.

Sou wéi dat Honnertdausenden Amerikaner an de leschten Deeg gefuerdert hunn. Den George Floyd war jo duerch Policebrutalitéit ëm d'Liewe komm wat zu Protester am ganze Land gefouert hat.

Antëscht hu sech och déi 4 fréier amerikanesch Presidenten, déi nach liewen, zu Wuert gemellt. An hire Positiounen kritiséieren de Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush a Barack Obama d'Ongläichheet tëscht Schwaarz a Wäiss, déi et nach ëmmer an den USA gëtt a kritiséieren och d'Regierung vum Donald Trump, wann och nëmmen indirekt. Et gehéiert zu der amerikanescher Traditioun, dass Ex-Presidenten hire Successeur net ëffentlech kritiséieren.

Fir de Barack Obama gëtt et awer och Hoffnung. Déi grouss Protestwell, déi duerch vill Gesellschaftssschichte geet géif weisen, datt et e Wëllen am Land fir Verännerung gëtt, sou de bis ewell eenzege schwaarzen President an der amerikanescher Geschicht.