De 34 Joer ale Journalist war a engem Auto vun Onbekannten en Dënschdeg erschoss ginn. Autoritéite schwätze vun engem gezielten Attentat.

"Hie war e Journalist, deen op der Plaz iwwert dat geschwat huet, wat geschitt ass" esou huet dem al-Quatey säin Aarbechtskolleeg Mansur Saleh de Journalist beschriwwen.

Bis zu engem Doud war den al-Quaety fir AFP an aner grouss Mediegruppen am Jemen am Asaz, dat als Fotograf a Videojournalist. D'Unesco huet de Mord schwéier verurteelt an all d'Parteien am Jemen opgefuerdert, fir d'Journalisten ze schützen.

"Couragéiert Journaliste wéi den Nabil Hasan al-Quaety leeschte wichteg Aarbecht, fir d'Leit am Jemen ze informéieren, a si dokumentéieren déi extrem Bedingungen, déi hiert d'Land grad duerchmécht. Si musse geschützt ginn" sot d'Unesco-Generaldirectrice Audrey Azoulay.

Op der Lëscht vun der Pressefräiheet vu Reporter ouni Grenzen steet de Jemen op Plaz 167 vun 180. Am Land, an deem e Biergerkrich amgaangen ass, gi Journalisten ëmmer nees Affer vun Attacken. Ma der UN no sinn awer och schonn zéngdausende vun Zivilisten an där Zäit ëm d'Liewe komm.