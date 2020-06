Zu Brooklyn sinn Honnerte Leit, dorënner d'Famill vum Verstuerwenen an de Buergermeeschter Bill de Blasio, fir eng Gedenkfeier zesummekomm.

An den USA sinn op en en neits an enger ganzer Rei Stied Demonstranten friddlech als Hommage un den Afroamerikaner George Floyd op d'Strooss gaangen. Zu Minneapolis, der Stad wou hien an engem brutalen Policeasaz ëm d'Liewe komm ass, ma och zu Atlanta, Los Angeles a New York hu sech honnerte Leit versammelt. Virum Wäissen Haus zu Washington haten d'Forces de l'ordre d'Sécherheetsmesuren op en neits verstäerkt well och do d'Protester weider ginn.

Zu Brooklyn sinn Honnerte Leit, dorënner d'Famill vum Verstuerwenen an de Buergermeeschter Bill de Blasio fir eng Gedenkfeier zesummekomm. De Buergermeeschter gouf dobäi vun enger Rei Demonstranten ausgebuht, déi him reprochéieren op der Säit vun der Police ze stoen.

Och zu Wien hunn zéngdausende Leit géint Rassismus demonstréiert. D'Police schwätzt vu 50.000 Persounen déi an der éisträichescher Haaptstad zesummekomm sinn. D'Corona-Ofstandsreegelen goufen dobäi weider net respektéiert.

Hei zu Lëtzebuerg huet d'Associatioun Lëtz Rise up de Mëtteg um 14 Auer zu enger Manifestatioun virun der amerikanescher Ambassade opgeruff. An engem Communiqué gëschter ënnersträichen d'Organisateuren, datt de Focus vun der Manifestatioun op der Solidaritéit mat den Afroamerikaner läit an datt ee sech dowéinst vun aneren Associatiounen distanzéiere wéillt déi fir aner Causen astinn an elo probéiere géifen de Protest virun der Ambassade ze recuperéieren. Et géif mat der Manifestatioun an der Stad drëm goen fir Rassismus géintiwwer Schwaarzen ze denoncéieren dee vill Betraffener nach ëmmer an hirem Alldag spieren. Knapp 1500 Persounen hu sech via déi sozial Medien ugemellt.