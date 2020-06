Den Trump rifft an engem Video op, dass d'US-Bevëlkerung elo misst zesummenhalen a net randaléieren. Twitter huet de Video elo blockéiert.

Knapp 4 Minutten dauert de Video, an deem den US-President Donald Trump op déi massiv Protester an den USA reagéiert. Twitter huet de Video zum Gedenke vum Afroamerikaner George Floyd, dee jo bei engem Policeasaz gestuerwen ass, awer elo desaktivéiert.

Twitter huet heivir och eng Begrënnung, nämlech Reklamatioune géint Verstéiss vun den Droits d'auteurs, déi agereecht goufen. De Video selwer besteet aus Fotoen a Videosequenze vu Protester a Gewaltzeenen, am Hannergrond héiert een den Donald Trump schwätzen.

Wéi mëttlerweil jo bekannt ass, ass de 46 Joer ale Goerge Floys gestuerwen, nodeems e Polizist de Mann minuttelaang um Buedem festgehalen huet an ëm mam Knéi an den Hals gedréckt huet. Well dëst net déi éischte Kéier war, dass an den USA haaptsächlech déi schwaarz an afroamerikanesch Minoritéite bei Policeasaz blesséiert oder ëmbruecht ginn, sinn a ville Stied den USA an a ville Länner op der Welt Protester ausgebrach. Dobäi ass et och deelweis zu Ausernanersetzungen an Zerstéierung vu Gebaier oder Geschäfter komm.

De Video vu bal 4 Minutte war vu Mataarbechter vum US-President bei Youtube eropgeluede ginn an den 3. Juni op Twitter gepost ginn, dat ënnert dem Account "Team Trump". Twitter huet de Video blockéiert, op Youtube ass de Video ëmmer nach ze gesinn.

© Twitter Team Trump

Et ass net déi éischte Kéier, dass Twitter aktiv gëtt an Tweets vum Donald Trump méi genee ënnert d'Lupp hëlt. D'Entreprise gëtt dohier och staark vun der US-Regierung kritiséiert. Den Trump huet dann och schonn en Text ënnerschriwwen, dee gewësse Schutzmechanisme fir Online-Plattformen ausser Kraaft setzt.

Schonn am Virfeld gouf et jo Kontroverse wéinst engem Tweet vum US-President, wou hien op déi gewalttäteg Protester reagéiert a gesot huet: "When the looting starts, the shooting starts". Iwwersat also: "Wann ugefaange gëtt Geschäfter ze plëmmen, fänke mir u mat schéissen."

Snapchat wëll Trump Tweets net méi promouvéieren

Den Online-Déngscht Snapchat wëll den US-President net méi fërderen, dat heescht, dass Bäitreg vum Donald Trump net méi sou prominent placéiert wäerte ginn. Et géif ee säi Profil net méi an den "Discover"-Beräich setzen, engem Beräich an deem intern ausgewielte Contenuen ze fanne sinn, esou den App-Bedreiwer.

Hei kommen Inhalter, déi als besonnesch wichteg empfonnt gi vun der Redaktioun bei Snapchat. Et reagéiert een domadder op d'Menacen, déi de President am Kader vu soziale Medien ausgeschwat huet.

Et ass awer och eng Reaktioun op d'Aussoe vum Donald Trump am Kader vun de Protester am Numm vum Goerge Floyd.

"Mir wäerte kee Verstäerker fir Stëmme sinn, déi rassistesch Gewalt an Ongerechtegkeete promouvéieren, an deem mir hinne gratis Reklamm bei Discover ginn" esou Snapchat. Den Account selwer, dee ronn 1,5 Millioune Follower huet, soll awer weider bestoe bleiwen. Snapchat ass an de leschte Joren e wichtege Kanal fir Politik a Medie ginn, virun allem fir déi jonk Bevëlkerung z'erreechen.