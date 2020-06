An de leschten Deeg gouf et en neien Ament am Fall "Maddie". Deemno gëllt een Däitschen als Verdächtegen.

Elo besteet och eng Verbindung zu engem anere Fall. Viru 5 Joer ass a Sachsen-Inhalt dat klengt Inga verschwonnen. De Parquet ass der Meenung, dass et tëscht dësem Fall an deem vum Madeleine "Maddie" McCann aus Groussbritannien kéint ginn.

Divers Medie mellen, dass de verdächtege Mann zur Zäit, wou d'Inga verschwonnen ass, an der Géigend vum 5 Joer ale Meedche gewunnt huet. D'Meedchen ass am Mee 2015 no engem Ausfluch spuerlos verschwonnen. De Verdächtegen hätt deemools zu Neuwegersleben gewunnt, ronn 90 Kilometer ewech.

Dësen Zesummenhang ass den Ermëttler schonns 2016 opgefall, wéi si säi Grondstéck duerchsicht hunn. Hei hu si ënnert anerem en USB-Stick mat kannerpornografeschem Material, Biller vum Verdächtegen a Kleeder fir Meedercher fonnt, dat obwuel hie keng Famill huet.

2016 gouf et dunn eng weider méiglech Verbindung zum Fall Inga. 1 Dag virum Verschwanne vum Meedchen hat de Verdächtege mam Minibus vun engem Kolleeg net wäit ewech vun der Plaz, wou een d'Meedche fir d'lescht gesinn huet, e klengen Accident.

Weider geet aus den Akte vun der Police ervir, dass an engem Chatverlaf mat engem Kolleeg vun 2013 steet, hie wéilt sech "eppes Klenges fänken an deeglaang benotzen".

Am selwechte Joer ware Beamten dem haut 43 Joer ale Mann op der Spuer. Do huet nämlech en Zeien am Fall "Maddie" ee Phantombild erkannt an den Hiweis ginn, dass de Verdächtegen zur Zäit vun der Dot zu Praia da Luz a Portugal gewiescht wier, wou d'Maddie deemools verschwonnen ass.

Mëttlerweil sëtzt de presuméierten Täter zu Kiel am Prisong.