Am Süde vun Argentinien hu Fuerscher verstengert Iwwerreschter vun enger bis ewell onbekannter Dinosaurieraart entdeckt.

Paleontologe ginn dovun aus, dass d'Déier virun 90 Millioune Joer gelieft huet. Mat dëser Decouverte erhoffe sech d'Fuerscher, nei Erkenntnisser iwwert d'Evolutioun vun de Villercher ze gewannen.

Nieft senge schaarfe Krallen, déi warscheinlech bei Ugrëff an Asaz koumen, soll dee klenge Fleeschfrësser och laang Bee gehat hunn. Säin Numm "Overoraptor chimentoi" heescht esou vill wéi "séier, beweeglech", erkläert d'Auteurin vun enger Etüd, déi an der Zäitschrëft "The Science of Nature" verëffentlecht gouf. D'Bee géingen deene vun de "Raubsaurier" gläichen, mä se wiere laang a robust, änlech wéi bei Vullen.

D'Iwwerreschter, déi an der Provënz Rio Negro a Patagonien fonnt goufen, hunn eng Längt vun annerhallwem Meter.