Déi vereenten Natiounen hunn d'Land fir dëse Schratt ëffentlech gelueft.

Am Kenia ass et vun elo u verbueden, Plastiksfläschen, déi just eemol benotzt kënne ginn, an en Naturschutzgebitt mat eranzehuelen. Och Stréihällem si vun elo un tabu. D'Regierung hat dëse Schratt scho virun engem Joer ugekënnegt.

Kenia suivéiert eng vun den éiergäizegsten Anti-Plastik-Campagnen op der Welt. Virun 3 Joer hat d'Land schonn e strikt Verbuet vu Plastikstuten ëmgesat.

Ëmweltschützer begréissen déi nei Reegelung, déi drop hiweisen, wat fir katastrophal Auswierkunge Plastiksfläschen op den Ekosystem an d'Gemengen hunn.

Och den Ëmweltprogramm vun de Vereenten Natioune lueft d'Verbuet am Kenia. Et géif alt nees d'Engagement géint déi global Plastikverschmotzung, dat d'Land scho Jore laang weist, kloer duerstellen.

Zënter de fréie 50er Jore virun de Vereenten Natiounen no méi wéi 8,3 Milliarden Tonne Plastik produzéiert ginn, ronn 60% dovunner sinn op Drécksdeponien oder an der Ëmwelt gelant.