Deen ëmstriddene Grëff, bei deem den Policebeamten enger Persoun, déi festgeholl gouf, de Knéi op den Hals dréckt, soll a Kalifornien verbueden ginn.

Bal zwou Wochen nom Doud vum Afro-Amerikaner George Floyd zu Minneapolis, an deene villen Demonstratiounen géint Rassismus a Policegewalt, zeechne sech plazeweis éischt Resultater of.

De Buergermeeschter vu Minneapolis huet elo Reforme bei der Police ugekënnegt. Deen ëmstriddene Grëff, bei deem de Policebeamten enger Persoun, déi festgeholl gouf, de Knéi op den Hals dréckt, soll verbueden ginn.

Et soll dann och net méi erlaabt sinn, een un der Nuque festzehalen, esou de Buergermeeschter Jacob Frey. Ausserdeem sollen all d'Policebeamten, déi Zeie vun net ubruechter Gewalt ginn, dëst mellen. Si sinn dann och dozou verflicht, anzegräifen.

Op deen nämmlechte Wee geet och Kalifornien. De Gouverneur Gavin Newsom huet gesot, hie géing dee brutale Grëff aus dem Trainingsprogramm vun de Polizisten eraushuelen a verbidden. Dat wéilt hien och gesetzlech festleeën.

Zu New York huet de Gouverneur Andrew Cuomo och en entspriechende Gesetzesentworf virgeluecht. Dëse verlaangt och, dass d'Akten iwwer fréier Feelverhale vu Polizisten solle méi transparent gemaach ginn.

Den US-President Donald Trump par conter gëtt weiderhi fir säin Ëmgang mat de Protester kritiséiert. An engem Bäitrag vun der Washinton Post heescht et, dass den Trump d'forces de l'ordre mëssbraucht hätt, fir d'Biergerrechter fir ze protestéieren anzeschränken. 89 Ex-Veterane vum Pentagon an de Sécherheetsautoritéiten hunn dëse Bäitrag ënnerschriwwen.

Si geheien dem Trump fir, säin Amt ze verroden, andeems hien am eegene Land den Militärasaz guttheescht. Ënnert den Ënnerschrëften ass och déi vum Demokrat a viraussiichtleche Presidentschaftskandidat Joe Biden.

Och um Samschdeg sinn nach eng sëlleg Protester an den USA an uechter d'Welt ugekënnegt. Zu Lëtzebuerg hunn e Freideg eng 1.500 Persoune virun der US-amerikanescher Ambassade protestéiert.