Franséisch Zaldoten hunn am Norden vum Mali den Al-Kaida-Chef vun Nordafrika, Droukdel, ëmbruecht.

Dat huet de franséische Verdeedegungsminister Parly zu Paräis matgedeelt. Bei dësem Asaz hätt et och Ënnerstëtzung vun den Zaldoten aus dem Mali ginn.

Dem UNO-Sécherheetsrot no sinn ënnert der Féierung vum Droukdel eng Partie Terroruschléi an Algerien ausgeüübt ginn. Al-Kaida versicht och ëmmer erëm de Mali an aner nordafrikanesch Staaten ze destabiliséieren.