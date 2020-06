Den Demokrat huet an der Nuecht op e Samschdeg matgedeelt, dass hien no de jéngste Succèse bei de Virwalen elo genuch Delegéiertestëmmen zesummen huet.

Hie brauch 1.991 där Delegéiertestëmmen, fir d'Nominatioun vu senger Partei ze kréien. Déi huet hien elo eegenen Aussoen zesummen an domat ass et just eng Fro vun der Zäit, bis hien offiziell als Presidentschaftskandidat vun den Demokraten bestätegt gëtt. Hie kritt et dann an der Wiel fir de Presidenteposten den 3. November mam Republikaner Donald Trump ze dinn.