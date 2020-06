No Ermëttlunge vun der Police Münster, wéinst schwéieren sexuelle Mëssbrauch vu Kanner, goufen 11 Verdächteger festgeholl.

Haaptbeschëllegten ass ee 27 Joer ale Mann vu Münster. Hie soll en 10 Joer jonke Bouf an engem Gaardenhaische mëssbraucht hunn. Och seng Mamm ass beschëllegt, grad ewéi Männer aus Staufenberg, Hannoverm Schorfheide, Kassel a Köln.

7 vun den 11 Beschëllegte koumen an Untersuchungshaft. Hir Affer sollen 3 Kanner am Alter vun 5, 10 an 12 Joer sinn, huet d'Police op enger Pressekonferenz matgedeelt. Et handelt sech bei de Verdächtegen ëm 6 Männer an 1 Fra.

Et goufen e Freideg Perquisitiounen an de Bundeslänner Hessen, Brandenburg an Niedersachsen.