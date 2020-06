An dräi Fäll hate Leit zu München sech alkoholfräit Gedrénks a Supermarchéë kaaft. Kuerz drop hu se iwwer Schwindel a Kreeslafproblemer geklot.

Dobäi haten déi betraffe Persounen nach Gléck. Aschätzunge vun der Police no hätten d'Leit nämlech och kéinte stierwen. E Freideg den Owend ass et der Police gelongen, fir eng presuméiert Fra festzehuelen.

Et handelt sech ëm eng 56 Joer al Fra aus dem Groussraum München, sou e Spriecher vun der Police e Samschdeg. Weider huet et geheescht, datt d'Fra an der Vergaangenheet scho Verhalensopfälleg war an och wéinst aneren Delikter bekannt war.

Zwou Fraen am Alter vu 34 an 42 Joer haten nom Tëschefall direkt misse medezinesch behandelt ginn. Och engem 48 Joer ale Mann war et schlecht ginn. Antëscht sinn déi 3 Persounen nees gesond, esou d'Police. Eng véiert Fläsch war nach mat Zäiten entdeckt ginn.

Bis ewell ass nach net kloer, mat wéi engem Mëttel d'Gedrénks manipuléiert ginn ass. Déi manipuléiert Fläsche waren am Mäerz an am Abrëll an zwee verschiddene Supermarchéen zu München opgedaucht.