Trotz der Corona-Pandemie hunn e Samschdeg op der ganzer Welt Mënsche géint Rassismus a géint Policegewalt demonstréiert.

An Australien hat d'Regierung zwar dovunner ofgeroden, ma eleng zu Sidney waren 20.000 Leit ënnerwee. Och zu London gouf deem Opruff vun de britteschen Autoritéiten net gefollegt.



Am Frankräich goufen d'Manifestatioune wéinst der Corona-Kris ënnersot, nawell goufen et zu Paräis Rassemblementer mat ronn 1.000 Mënchen.

Och a villen däitsche Stied sinn d'Leit op d'Strooss gaangen. Eleng zu München hu sech eng 25.000 Persounen un enger Demonstratioun um Königsplatz bedeelegt. Zu Hamburg huet d'Police vu 14.000 Demonstranten an der Stad geschwat.

© AFP

Och zu Lëtzebuerg gouf et eng Demonstratioun. Hei hate sech e Freideg eng 1.500 Mënsche virun der US-Ambassade um Lampertsbierg versammelt.

Mat den Aktioune weisen d'Leit sech solidaresch mat de Protester, déi jo an den USA ugefaangen hunn. Ausléiser war den Dout vum US-Afroamerikaner George Floyd, dee wärend enger Policeaktioun zu Minneapolis dout gemaach gouf.