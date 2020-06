No enger Rei Tëschefäll un der indesch-chinesescher Grenz, hu sech béid Staaten op eng "friddlech Eenegung" verstännegt.

Déi zwee Länner hunn sech dorop gëeenegt, déi militäresch an diplomatesch Verflichtunge weider ze féieren, fir de Fridden an d'Sécherheet am Grenzgebitt ze garantéieren.

Dës Eenegung wier bei engem Treffen vun héichrangegen Vertrieder vun der Arméi vu béide Säiten zustane komm. Dat huet den Ausseministère zu New Delhi um Sonndeg matgedeelt.