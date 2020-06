E Méinde fänkt déi lescht Phas vum Demontage vun der Stee un, wat en delikaten Exercice ass.

Et handelt sech ëm eng Stee déi beim Feier deforméiert gouf. Dës hat nom Brand misste gestäipt ginn, well et e Risk gouf, datt se géing zesummebriechen.

Via eng zweet Stee ginn d'Eenzeldeeler mat enger See erofgeschnidden a mat Hëllef vun engem Kran erof op de Buedem bruecht.

Dës Aktioun dauert de ganze Summer laang.

Den 19. Abrëll 2019 war dat Paräisser Wahrzeeche jo Affer vun engem Groussbrand ginn.