An Indonesien gouf en 29 Joer ale Britt aus engem 4 Meter déiwe Pëtz gerett, nodeems e Bauer hien dran entdeckt hat.

E Rettungsteam huet den Jacob Roberts no 6 Deeg aus senger mësslecher Lag befreit. Wéi et vun den Autoritéiten op der Plaz heescht, wier hien op der Flucht virun engem Hond gewiescht, deen hien duerch d'Duerf gejot hätt.

Am Pëtz huet hien ëmmer nees no Hëllef geruff, bis e Bauer hien dra fonnt hat. Hien huet sech bei der Chute e Bee gebrach. De jonke Mann gouf no der Rettungsaktioun an d'Spidol bruecht.