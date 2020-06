Nodeems e 5 Joer alen Tiger an Indien 3 Persounen déidlech blesséiert huet, soll hie fir de Rescht vu sengem Liewen agespaart ginn.

Wéi Vetrieder vun den Autoritéiten am Bundesstaat Madhya Pradesh matdeelen, wier d'Déier ze geféierlech, fir weiderhin a Fräiheet ze liewen. E Samschdeg gouf den Tiger an engem Zoo zu Bhopal isoléiert ënnerbruecht. Bekannt gouf en duerch seng wäit Rees, déi en zeréckgeluecht huet, eng Streck vun iwwer 500 Kilometer. No dëser Aventure hätt een d'Déier 2018 agefaangen, wärend 2 Méint agespaart an him en Halsband mat Sender ugedoen, fir seng zukünfteg Weeër retracéieren ze kënnen.

Et hätt een dem Nomad e puer "Chancen" ginn, fir an der Wildnis ze liewen, mä e wier ëmmer nees a Wunngebitter vu Mënschen agedrongen, sou de Garde chasse vu Madhya Pradesh AFP géintiwwer. Eng permanent Gefaangenschaft wier déi eenzeg Optioun.

70 Prozent vun allen Tigere weltwäit liewen an Indien. D'Populatioun huet sech tëscht 2006 an 2018 verduebelt, vun 1.411 op 2.967, allerdéngs schrumpfen d'Liewensraim vun hinnen ëmmer méi. Et ass schonn heefeg zu déidleche Virfäll tëscht Mënsch an Tiger an Indien komm. Offiziellen Zuelen no si bal 225 Mënschen tëscht 2014 an 2019 vun Tigeren déidlech verwonnt ginn, 200 Déiere vun där Zort goufen am Zäitraum tëscht 2012 an 2018 duerch elektresch Dréit oder vun Braconnieren ëmbruecht.