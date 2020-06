D'Sklaverei ass zwar laang Geschicht, ma et wäert nach 200 Joer daueren, bis schwaarz Amerikaner ekonomesch mat Wäissen op engem Niveau sinn.

Dat waren déi optimisteschst Prognose vun der US-amerikanescher Zentralbank zu Cleveland zejoert. D'Federal Reserve Bank hat d'lescht Joer geschat, datt wäiss Stéit an den USA am Duerchschnëtt 6,5 mol méi Räichtum hätte wéi schwaarz Stéit, ongeféier dee selwechten Ënnerscheed wéi 1962. Ma mëttlerweil huet den Dionissi Aliprantis vun der Zentralbank zu Cleveland gewarnt, datt den Ecart sech duerch d'Corona-Kris vergréissert.

Am Ganze sinn an den USA mëttlerweil iwwer 110.000 Mënsche wéinst der Corona-Pandemie ëm d'Liewe komm, 42 Millioune Mënschen hunn hir Aarbecht verluer. Déi aktuell sanitär Kris trëfft déi schwaarz Communautéit an den USA awer besonnesch haart.

Schwaarz Amerikaner maachen 13,4% vun der Populatioun aus, awer 22,9% vun de Covid-19-Doudesfäll, esou "Centers for Disease Control and Prevention". Och wat d'Aarbechtslosegkeet duerch d'Kris ugeet, si si disproportionell getraff. Dem Aarbechtsamt no ass de Chômagetaux am Mee insgesamt op 13,4% zréckgaangen, ma bei Afro-Amerikaner ass e liicht geklommen op 16,8%.

Scho virun der Kris waren 2,5% mol méi Schwaarzer vun Aarmut betraff wéi Wäisser, esou d'Denkfabréck "Economic Policy Institute", de sougenannte "wage gap" louch bei 73 Cent fir all Dollar, deen ee wäissen Amerikaner verdéngt.

Den Ursprong vun dësem Wuelstandsecart läit bei rassistesche Gesetzer, déi och nom Ofschafe vun der Sklaverei Mëtt vum 19. Joerhonnert Ongläichheeten oprecht erhalen hunn. An och, wann d'Segregatioun an de 60er Jore per Gesetz ofgeschaaft gouf, huet se weider gesellschaftlech a wirtschaftlech Konsequenzen.

Ee Beispill heivir ass de Logement - enger Etüd vun der Denkfabrick "Brookings Institution" vun 2018 no gëtt de Wäert vu Wunnengen a Quartieren, an deenen op d'mannst d'Hallschent vun de Residentë schwaarz sinn, nëmmen hallef sou héich geschat wéi Wunnengen a Quartieren, an deene kee Schwaarze wunnt.