Gutt Nouvelle virun der Vakanzesaison: D'Europäesch Ëmweltagentur (EUA) huet iwwert d'Waasserqualitéit an den Europäesche Gewässer informéiert.

Fir de Rapport dëst d'Joer huet déi Europäesch Ëmweltagence Donnéeën iwwert d'Waasserqualitéit vun am Ganzen 22.295 Flëss a Séien an den EU-Memberlänner, souwéi der Schwäiz, Groussbritannien an Albanien gesammelt. An de leschte Jore waren an dësem Bericht ëmmer 90% vun de Gewässer "gutt" bis "exzellent". Och dës Kéier konnt nees festgestallt ginn, dass sech d'Qualitéit vu Joer zu Joer verbessert huet.

84,6% vun de Plaze goufe mat der Mentioun "exzellent" ausgezeechent. Spëtzereider ass Zypern mat 99,1%, Éisträich läit mat 98,5% op 2. Plaz, direkt hannendru Malta mat 97,7%, Griicheland mat 95,7% a Kroatien kënnt op 95,6%. Lëtzebuerg huet mat 70,6% ofgeschnidden, kënnt op déi 24. Plaz a läit domat ënnert dem europäeschen Duerchschnëtt (84,8%).

Déi schlechtsten Nott krut Polen mat 21,6%, wat däitlech manner ass wéi Albanien op zweetleschter Plaz (58,8%).

EUA no ass d'Waasserqualitéit un de Küste besser wéi bannen am Land, dat well d'Mier sech vum selwe rengegt. Besonnesch gutt ass se am Mëttelmierraum, well et do am Summer manner reent, d'Gewässer déif sinn an d'Sonn méi dacks schéngt. Op dës Manéier ginn d'Bakterien eliminéiert, erkläert den EUA-Expert Peter Kristensen.