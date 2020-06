Zu engem Feier koum et an der Nuecht op en Dënschdeg am sougenannten "Studier-Turm" zu Tréier.

Eng 65 haaptsächlech jonk Leit hu missen aus dem 9-stäckegen Héichhaus evakuéiert ginn. 5 Persoune wieren duerch eng Dampvergëftung blesséiert ginn. Brandursaach war eng Dreckskëscht an enger vun de Wunnengen.