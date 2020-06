De George Floyd gëtt an där Stad begruewen, an där hien opgewuess ass.

Zu Houston am Texas gëtt de George Floyd begruewen. Dee Mann, dee virun zwou Wochen, zu Minneapolis, bei enger brutaler Police-Aktioun ëm d’Liewen koum, wat an der Suitte zu weltwäiten Anti-Rassismus a Policegewalt-Demonstratiounen gefouert huet.

Wärend der Zeremonie soll ënnert anerem e Videomessage vum demokrateschen Presidentschaftskandidat Joe Biden ofgespillt ginn.

© AFP © AFP

Am Wäissen Haus hält een iwwerdeems net vill vun enger Gesetzes-Propositioun, déi vun den oppositionellen Demokraten am Representantenhaus deposéiert gouf. Se hätt eng déifgräifend Reform vun der Police an den USA virgesinn.

Eng Porte-Parole vum President sot virun der Press, dass den Text ze vill Lacunnen hätt. Den Donald Trump géif den Ament selwer verschidde Propositioune préiwen, ouni weider Detailer ze nennen.