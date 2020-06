An der Géigend vu Roum hu Wëssenschaftler eng antik Stad am Detail erfuerscht: ouni Schëpp, dofir mat Buedemradar.

Dobäi ass et Archeologe gelongen, nei Erkenntnisser iwwert de Bau vu Stied an d'Architektur vun der deemoleger Zäit ze gewannen, schreiwen d'Wëssenschaftler an der Fachzäitschrëft "Antiquity".

De Martin Millett schwätzt vun enger Première: dëst wier déi éischte Kéier, dass ee mat Hëllef vun engem Buedemradar eng ganz Stad kartéiert hätt. Rieds geet vun der Stad Falerii Novi, déi 241 v. Chr. gegrënnt gouf. Bis an d'fréit Mëttelalter eran hätte Mënschen do gelieft, zanter Joerhonnerte läit d'Stad ënnert der Äerd begruewen.

Amplaz Ausgruewungen duerchzeféieren hunn d'Archeologen d'Satellittentechnik genotzt an e Buedemradar un engem Quad festgemaach. Op dës Manéier konnt ee rausfannen, wou Tempelen, Verwaltungsgebaier oder zum Beispill Buedplaze deemools stoungen. Ausserdeem soll Falerii Novi e komplexe Waasserleedungssystem gehat hunn. D'Auswäertung vun den Donnéeë wäert awer nach e puer Méint daueren.