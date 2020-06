Nodeems de Weekend Dausende Leit an der belscher Hafestad op d'Strooss gaange sinn, gouf decidéiert d'Statu vum fréiere Kinnek an de Musée ze plënneren.

De Léopold II, Kinnik vun de Belsch vun 1865 bis 1909, ass virun allem an d'Geschicht agaangen, well hien de Kongo koloniséiert huet. Déi haiteg Demokratesch Republik Kongo war Laangzäit säi private Besetz an hien huet hei e brutale Regime imposéiert.

Am Kader vun de weltwäiten anti-rassistesche Protester, ausgeléist vum presuméierte Mord duerch e Polizist vum schwaarzen US-Amerikaner George Floyd, verbreede sech Fuerderungen, fir Statue vu Kolonialherrscher a Sklavenhändler vun ëffentleche Plaze fort ze huelen. Zu Bristol a Groussbritannien haten Demonstranten de Weekend eng Statu vun engem Sklavenhändler ofgerappt an an den Hafe geworf. De Londoner Labour-Buergermeeschter Sadiq Khan huet um Dënschdeg annoncéiert, datt sämtlech Statue vu Sklaven- a Plantatiounsbesëtzer sollen ewech geholl ginn.

Zu Antwerpen war d'Statu vum Léopold II nieft enger Kierch zu Ekeren d'lescht Woch vandaliséiert ginn. E Spriecher vum Buergermeeschter Bart de Wever sot der franséischer Presseagence, d'Statu hätt souwisou 2023 do sollen ewech geholl ginn, well d'Plaz géif reamenagéiert ginn. Se géif awer elo schonn net méi zréckgestallt ginn.

Ma och an der Belsch fuerdert zum Beispill d'Organisatioun "Réparons l'Histoire", datt alleguerten d'Statu vum Léopold II zu Bréissel ewech geholl ginn. Eng deementspriechend Petitioun gouf iwwer 60.000 Mol ënnerschriwwen.