D'Protester nom gewaltsamen Doud vum George Floyd gi weltwäit weider. Elo gouf och dem Donald Trump säi Stär um Falk of Fame zu Hollywood zur Zilscheif.

De Stär gouf schwaarz gefierft an Onbekannter hunn eng Pabeiertut mat Fekalien hannerlooss.

Et ass net déi éischte Kéier, datt d'Plaquette vum US-President um Walk of Fame zu Hollywood Affer vu Vandalismus gouf. An de leschte Jore gouf schonn e puer Mol mat Faarf besprayt, mat Hummer a Meessel beschiedegt an et gouf och schonn eng Kéier eng Miniatur-Mauer aus Bëtong ronderëm gebaut.