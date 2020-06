Iwwer 34 Joer nom bis ewell ongekläerte Mord um schwedesche Ministerpresident Olof Palme, hunn d'Ermëttler de presuméierten Täter ausgemaach.

Zwar konnt de presuméierten Täter fonnt ginn, allerdéngs ass de Mann och schonn zanter Joren dout. Zu enger Uklo kënnt et also net. D'Ermëttlunge ginn awer elo endgülteg ofgeschloss.

De Mordfall Palme huet als ee vun de gréisste Kriminalfäll an Europa gezielt an d'Ermëttlungen zielen zu den ëmfaassendsten an deiersten op der Welt.

Den Olof Palme war um Owend vum 28. Februar 1986 kuerz virun Hallefnuecht zesumme mat senger Fra um Heemwee aus engem Kino a gouf op oppener Strooss vun hannen erschoss. De Sozialdemokrat war zu deem Ament zanter knapp 3 an en halleft Joer nees Ministerpresident. Op deem Posten war hie scho vun 1969 bis 1976. Dem Palme seng Fra gouf vun enger Kugel gesträift an huet d'Dot liicht blesséiert iwwerlieft.

Sëllege Hiweiser a Spueren sinn an de Joren duerno verfollegt ginn, déi zu eenzele Verdächtege gefouert haten, dorënner och zur kurdescher PKK an zum südafrikanesche Geheimdéngscht.

De presuméierten Täter, dee virun 20 Joer gestuerwen ass, war e puer Mol als méiglechen Täter am Gespréich. Hien hat sech an der Géigend opgehalen, ass 4 Mol verhéiert ginn, hat sech selwer als Zeie gemellt an huet och Interviewe ginn.

Hie soll en Haass op déi sozialdemokratesch Politik vum Palme gehat hunn.