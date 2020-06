Am Süde vu China sinn Dosende Mënschen duerch Iwwerschwemmungen a Bullislawinen ëm d'Liewe komm.

Ronn 230.000 Persounen hunn hiert Doheem misse wéinst staarke Reefäll verloossen, méi wéi 1.300 Haiser goufen zerstéiert. Dëst deelt déi chineesesch Noriichtenagence Xinhua mat a berifft sech op de Katastropheschutz-Ministère.

Weider mellt déi staatlech Noriichtenagence, dass an der Provenz Hunan op d'mannst 13 Persoune gestuerwe sinn, zu Guangxi waren et der 6 an zu Guizhou 8.

Och beléiften Touristendestinatioune si betraff. Zu Yangshuo a Guangxi hu sech missten d'Leit op Floosser aus Bambus retten, iwwer 1.000 Hoteller goufen iwwerschwemmt an 30 Sehenswierdegkeete goufe beschiedegt, deelen d'Autoritéite mat. E Schlag an d'Gesiicht fir d'Tourismusindustrie, déi schonn ënnert der Corona-Pandemie gelidden huet. D'Wirtschaftlech Schied leie Xinhua no bei ronn 484 Milliounen Euro.

Ugangs Juni hunn déi staark Reefäll ugefaangen, weider Onwieder ginn déi nächst Deeg am Süde vu China erwaart.