Den Donald Trump wëll sech am Summer op engem republikaneschen Parteidag a Florida offiziell zum Presidentschaftskandidat designéiere loossen.

U sech war de Parteidag zu Charlotte am Bundesstaat North Carolina geplangt, mä do wieren d’Corona-Oplagen awer ze streng, heescht et vun enger Porte-Parole vun der Partei.

Derbäi kéim, dass den Trump a Florida doheem wier, an de Staat wuel decisiv gëtt fir eng Victoire am November.

D’Manifestatioun zu Jacksonville soll iwwerdeems trotz Corona, eng grouss Maniff ginn, gouf versprach, ouni dass bis ewell Detailer bekannt gemaach goufen.