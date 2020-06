Et wier een "verzweiwelt, iwwert den aktuell ganz schlechten Zoustand vun der Relatioun zu Washington". Dat bedauert den Ausseminister vun Nordkorea.

Virun 2 Joer koum et zu Singapur zum historesche Sommet tëscht dem US-President Trump an dem nordkoreanesche Leader Kim Jong Un. Deemols hat Nordkorea eng komplett Denukleariséierung versprach. Ma zanterhir wier awer wéineg geschitt, trotz weideren zwou Renconteren. Zanter dass e Sommet zu Hanoi am Februar 2019 ouni Resultat op en Enn goung, leien d’Atom-Verhandlungen op Äis.