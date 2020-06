Den Thomas Lane, ee vun de 4 Polizisten, dee bei der Verhaftung vum Goerge Floyd zu Minneapolis mat dobäi war, gouf aus dem Prisong entlooss.

Bei enger Spendenaktioun sinn déi néideg 750.000 Dollar zesummekomm, fir de Beamte géint Kautioun aus dem Prisong erauszehuelen. Gesammelt gouf d'Zomm op enger Fundraising-Websäit. Dës Aktioun gouf vu bis ewell nach onbekannte Persounen an d'Liewe geruff, well de Lane "alles gemaach huet, wat hie konnt", fir dem Floyd d'Liewen ze retten. Et ass net gewosst, wéi vill Geld am grousse Ganzen erakoum. De Site ass mëttlerweil vum Internet erofgeholl ginn.

Anescht wéi den Derek Chauvin ass den Thomas Lane nëmme wéinst Bäihëllef zum Doudschlag ugeklot ginn. Den 29. Juni muss hie sech viru Geriicht veräntwerten. Et ass awer méiglech, dass déi 4 Poliziste wéinst Mord an net just wéinst onabsichtlechem Doudschlag kënne verurteelt ginn. Hannergrond ass déi sougenannten "Felony Murder Theory".