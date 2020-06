Den US-President huet sech an der Debatt ëm Policegewalt zu Wuert gemellt.

Nom grausamen Doud vum Afroamerikaner Georges Floyd huet den amerikanesche President Donald Trump e Freideg déi ëmstridde Police-Method vum sougenannte "Wiergegrëff", also wann een den Hals zougedréckt kritt, an Ausnamesituatioune verdeedegt. Et géif Situatioune ginn mat "wierklech béise Leit" an a sou Fäll dierft een net vun de Poliziste verlaangen, op de Wiergegrëff ze verzichten.

De Gouverneur vum Bundesstaat New York huet dogéint no wochelaange Protester géint Policebrutalitéit een éischte Gesetzprojet signéiert, mat deem maximal Prisongsstrofe vu bis zu 15 Joer kënne gesprach gi fir Policebeamten, déi duerch ee Wiergegrëff e Mënsch blesséieren oder ëmbréngen. Donieft soll e Feelverhalen an Disziplinar-Prozedure vu Poliziste méi einfach ze fannen sinn.

Och a Frankräich hunn e puer Stied antëscht de Wiergegrëff verbueden, allerdéngs wiere sech d'Polizisten do géint déi nei Oploen.