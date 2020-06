Frankräich wëll d'Grenzen zu de Länner baussent dem Schengenraum vum 1. Juli un deelweis nees opmaachen.

Dat hunn den Inneminister Christophe Castaner an den Ausseminister Jean-Yves Le Drian e Freideg annoncéiert. D'Ouverture géife jee no Gesondheetslag an de verschiddenen Drëttlänner variéieren.

Och déi duerch d'Corona-Pandemie agefouert Grenzkontrollen un den europäesche Bannegrenze géifen e Sonndeg um Hallefnuecht opgehuewe ginn. Vun do u kënnen d'Bierger aus sämtlechen EU-Staaten an dem Schengenraum nees a Frankräich reesen. Ausname gëlle weiderhi fir Spuenien a Groussbritannien.

D'EU-Kommissioun hat jo eng Recommandatioun erausginn, d'EU-Baussegrenze vum 1. Juli un nees opzemaachen.