Dräi Wochen nom Doud vum George Floyd zu Minneapolis, gouf an der Nuecht op e Samschdeg zu Atlanta nees een Afroamerikaner vun engem Polizist ëmbruecht.

SchwwDen neie Fall kacht d'Anti-Rassismus-Protester nach eemol héich.

Als Reaktioun op déi déidlech Schëss, déi den 27 Joer ale Rayshard Brooks ëmbruecht hunn, ass d'Cheffin vun der Atlanta-Police direkt zeréckgetrueden. Si war 20 Joer am Déngscht.



Wat war geschitt?

De Brooks war e Freideg den Owend spéit bei engem Police-Asaz vun engem Polizist ugeschoss ginn a kuerz drop am Spidol gestuerwen.

De jonke Mann hat ze vill gedronk, war a sengem Auto ageschlof an hat eng Afaart vun engem Fast-Food-Restaurant blockéiert. Wéi d'Police koum, hu si een Alkoholtest gemaach a wollten de jonke Mann festhuelen. Deen huet sech gewiert, der Police een Elektroschocker geklaut an ass fortgelaf. Wärend der Poursuitte soll de jonke Mann de Schocker op e Beamte geriicht hunn, deen doropshi geschoss huet.

Och e Beamte soll wärend dem Asaz blesséiert gi sinn.

Nei Protester

Den Incident huet nei Protester géint Police-Gewalt ausgeléist. D'Demonstranten hunn zu Atlanta eng Autobunn blockéiert an de Restaurant a Brand gestach, wou dat Ganzt geschitt ass.

D'Buergermeeschtesch vun Atlanta huet gefuerdert, dass dëse Beamten direkt misst entlooss ginn. D'Demonstranten an den USA fuerderen iwwerdeems eng déifgräifend Police-Reform.

Affrontementer zu London

Zu London koum et bei Anti-Rassismus-Protester zu Zesummestéiss mat riets-orientéierte Géigen-Demonstranten. Trotz de Warnunge vun der Regierung an der Police, wéinst dem Coronavirus, sinn honnerte Leit an der brittescher Haaptstad op d'Stroossen gaangen.

Déi eng hunn "black lives matter" gefuerdert, déi aner rassistesch Kommentare gejaut.

Déi rietsextrem Gruppéierungen hunn ugekënnegt, si wéilten Denkmaler schützen. Aus Suerg viru Vandalismus war d'Statue vum fréiere Premierminister Winston Churchill, déi virum brittesche Parlament steet, mat Brieder verkleet ginn.

Der Police no hätte verschidde Leit och Waffen derbäi gehat. De Premier Boris Johnson huet getwittert, dass all Mënsch, deen d'Police géing ugräifen, mat der voller Kraaft vum Gesetz géing konfrontéiert ginn. Rassismus hätt a Groussbritannien näischt ze sichen.