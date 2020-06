D'Regierung vum US-President Trump huet eng Reegelung nees gekippt, déi Trans-Persoune virun Diskriminéierung am Gesondheetswiese schützt.

2016 hat den Barack Obama als President d'Definitioun vum Geschlecht méi breet gemaach, an dat iwwer dat biologescht Geschlecht eraus fir all Geschlechtsidentitéite mat anzebannen. D'Regierung vum Donald Trump huet dat elo réckgängeg gemaach an dës Erweiderung am Gesondheetswiesen zeréckgeholl.

De Gesondheetsministère huet wësse gedoen, dass d'Regierung géing elo, fir d'Interpretatioun vum Wuert Geschlecht, just nach uginn "männlech oder weiblech a wéi vun der Biologie bestëmmt".

Biergerrechtsorganisatioune fäerten elo, dass Dokteren de Concernéierten d'Versuergung verweigere kéinten. Transgender bezeechent Leit, déi sech net mat hirem biologesche Geschlecht kënnen identifizéieren an et dofir wiesselen oder näischt vun béidem uginn.